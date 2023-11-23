Чи можна втратити статус ВПО, якщо виїхали за кордон: юристи пояснили

Хто така внутрішньо переміщена особа та чи залишається особа такою у разі виїзду за кордон, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

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«Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. При цьому не всі особи, які перемістилися, за замовчуванням можуть отримати довідку ВПО».

З 1 серпня 2023 року це особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих рф територій, включених до спеціального Переліку (щодо яких не визначено дати завершення бойових дій/тимчасової окупації). А також особи, у яких внаслідок збройної агресії рф зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення.

«Інакше кажучи, має бути особлива підстава для переміщення, — говорить юрист. — Наприклад, виїхавши з Кіровоградської області до Львівської, особа не буде вважатися ВПО та не зможе отримати одноіменну довідку. Із самого визначення „внутрішньо переміщена особа“ слідує, що це поняття стосується виключно людей, що знаходяться на території України, тобто переміщуються в межах нашої держави. У разі виїзду за кордон такі особи вже не є внутрішньо переміщеними. Їхній статус буде регулювати законодавство країни перебування та найчастіше матиме назву „тимчасовий захист“. Відповідно, українці за кордоном більшою мірою є такими, що отримали тимчасовий захист. Відповідно до чинного законодавства, довідка скасовується у разі, але не виключно: виїзду на постійне місце проживання за кордон; на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання».

Чи можна вимушений виїзд шукачів тимчасового захисту вважати виїздом на постійне місце проживання, — це спірне питання, додають юристи. Разом із тим, на практиці на підставі інформації про відсутність особи за місцем обліку як ВПО понад 60 днів, довідка підлягає скасуванню. Тому у разі, якщо плануєте виїхати за кордон на тривалий період, самостійно можете скасувати довідку ВПО за допомогою «Дії».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Кабмін вніс важливі зміни до правил надання допомоги переселенцям.

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