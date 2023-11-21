Допомога ВПО: кого у 2024 році позбавлять виплат

В Україні, де цієї осені змінили правила щодо звернення внутрішніх переселенців по державну допомогу, певні категорії ВПО позбавлять виплат на проживання.

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Як пише видання progroshi.news, гроші не надходитимуть на картку тим, чиї доходи дозволяють прожити без державної допомоги.

Це люди, які:

придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

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Без виплат також залишаться:

ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих та документально підтверджених причин. Отримувати гроші за кордоном зможуть люди, які перебувають у службовому відрядження, на лікуванні або реабілітації, стажуванні, оздоровленні (ці факти мають бути підтверджені документально);

люди, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм;

переселенці, які повернулися до покинутого місця проживання.

Нагадаємо, що наразі ВПО можуть оформити щомісячну допомогу у розмірі: 3 000 гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень на одного дорослого.

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Раніше в Мінреінтеграції пояснювали, що право на виплату допомоги на проживання мають й ті переселенці, які перейшли на повне державне забезпечення.

Фото Pixabay

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