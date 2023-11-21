Вбивав і їв підлітків: путін помилував російського сатаніста, який взяв участь у війні проти України

У росії, яка веде проти України повномасштабну війну, отримав помилування 33-річний член банди сатаністів Микола Оголобяк, який у 2010 році був засуджений до 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків. Про це пише російське пропагандистське видання міста Ярославль 76.ru.

РЕКЛАМА

Микола Оголобяк мав сидіти у колонії до 2030 року. Але сатаніст-людожер отримав помилування за те, що поїхав вбивати українців — півроку він воював у складі м'ясних батальйонів «Шторм Z».

«Це правда. Він служив там пів року в „Шторм Z“. Він після поранення — інвалід. Він ходить, але поранення було важке. Поки ніким не працює, відновлюється. На „СВО“ його навряд чи знову візьмуть», — розповів батько сатаніста.

За даними російських ЗМІ, Оголобяк та його соратники скоїли ритуальні вбивства 4 підлітків. Секта сатаністів, у якій перебував Оголобяк, виникла у Ярославлі у 2006 році.

РЕКЛАМА

Спочатку учасники об'єднання вбивали собак та кішок під час кривавих ритуалів. Влітку 2008 року сектанти вбили чотирьох підлітків — трьох дівчат та одного хлопця, які зараховували себе до субкультури готів, та розчленували їхні тіла.

Над мертвими тілами прочитали молитву сатані. З убитих зняли скальпи, в однієї дівчини вирізали серце, в іншої — відсікли ліву грудь, засмажили ці частини тіл на багатті і частково з'їли. Кров'ю вбитих «посвятили» у культ сатаністів нових учасників.

РЕКЛАМА

Через те, що тіла підлітків були понівечені та розчленовані, слідчим довелося проводити безліч експертиз, включаючи аналізи ДНК. Без них було неможливо визначити, яка частина тіла кому із підлітків належить.

Оголобяк був єдиним із банди, кому на час скоєння злочину виповнилося 18 років. Він мав перебувати у колонії до 2030 року. Інші члени секти отримали менші терміни — по 10, 9 та 8 років, а також 2 роки колонії. Ще одного визнали неосудним і відправили до психлікарні.

РЕКЛАМА

Ритуальним вбивствам у Ярославлі була присвячена стаття у Вікіпедії.

Як писали «ФАКТИ», російська приватна військова компанія «вагнер» вербувала для участі в Україні карних злочинців. У російській Карелії «вагнерівець», який повернувся з війни, скоїв масове вбивство.

192

Читайте нас у Facebook та Instagram