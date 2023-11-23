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Суд заарештував «нажиті непосильною працею» 23 квартири та 15 автомобілів Дубінського

19:41 23 листопада 2023
Олександр Дубінський

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«За матеріалами Бюро слідчим суддею накладено арешт на майно чинного народного депутата, частину якого зареєстровано на його матір та колишню дружину. Всього арештовано 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, два житлові будинки у Києві та області та 15 автомобілів», — йдеться у повідомленні.

В повідомленні не називається прізвище фігуранта, але за даними «Української правди», йдеться про Дубінського.

Як свідчить ухвала суду, рішення було винесено 10 листопада.

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У ДБР зазначають, що під час розслідування кримінального провадження отримали інформацію, що чинний народний депутат, його мати і дружина протягом кількох останніх років стали власниками великої кількості квартир, автомобілів, двох будинків і сімдесяти соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів.

При цьому офіційні доходи фігуранта та його близьких не дозволяли набути таку кількість майна.

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Також слідчі ДБР встановили, що нардеп, його матір та на сьогодні вже колишня дружина протягом 2008−2023 років проводили ризикові фінансові операції на мільйонні суми, у тому числі з готівкою.

Вони значно перевищують офіційно отримані доходи, що може свідчити про легалізацію коштів через придбання родиною високоліквідних активів, а також зарахуванням грошей на депозитні рахунки.

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Як писали «ФАКТИ», у 2019 році журналісти знайшли у власності Дубінського та його родини 24 квартири та 17 автомобілів.

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