Суд заарештував «нажиті непосильною працею» 23 квартири та 15 автомобілів Дубінського

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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«За матеріалами Бюро слідчим суддею накладено арешт на майно чинного народного депутата, частину якого зареєстровано на його матір та колишню дружину. Всього арештовано 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, два житлові будинки у Києві та області та 15 автомобілів», — йдеться у повідомленні.

В повідомленні не називається прізвище фігуранта, але за даними «Української правди», йдеться про Дубінського.

Як свідчить ухвала суду, рішення було винесено 10 листопада.

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У ДБР зазначають, що під час розслідування кримінального провадження отримали інформацію, що чинний народний депутат, його мати і дружина протягом кількох останніх років стали власниками великої кількості квартир, автомобілів, двох будинків і сімдесяти соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів.

При цьому офіційні доходи фігуранта та його близьких не дозволяли набути таку кількість майна.

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Також слідчі ДБР встановили, що нардеп, його матір та на сьогодні вже колишня дружина протягом 2008−2023 років проводили ризикові фінансові операції на мільйонні суми, у тому числі з готівкою.

Вони значно перевищують офіційно отримані доходи, що може свідчити про легалізацію коштів через придбання родиною високоліквідних активів, а також зарахуванням грошей на депозитні рахунки.

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Як писали «ФАКТИ», у 2019 році журналісти знайшли у власності Дубінського та його родини 24 квартири та 17 автомобілів.

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