Ще одна трагедія в родині: OTOY втратив на війні другого брата

У родині відомого українського репера В'ячеслава Дрофи, який виступає під псевдонімом OTOY, сталася ще одна трагедія. На війні загинув його його старший брат, який служив у морській піхоті. Про це артист повідомив зі сцени під час церемонії нагородження премії «Української правди» — УП100, де нагороджували 100 лідерів України за версією редакції.

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«Вчора мені подзвонила бабуся і сказала, що старшого брата тепер теж немає. Я себе запитав, чи є вони лідерами? На мою думку, вони є лідерами своєї сім'ї як мінімум. Як максимум — для кожного українця. І загалом народу і нації. І для себе я зрозумів один важливий урок. Немає такої історії, що ти лідер через тиждень, лідер завтра, лідер, коли заплануєш собі. Це завтра ніколи не настане, а єдиний слід, який ти залишаєш, і єдиний життєвий шлях — це той, що позаду. Тому робимо тут і зараз», — сказав OTOY.

Він також додав, що раніше загинув ще один його брат — Дмитро. Це сталося під час спроби прориву на «Азовсталь» у Маріуполі. Довгий час захисника вважали зниклим безвісти. Про його загибель стало відомо 15 квітня 2022 року.

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Раніше Андрій Данилко повідомив про горе в його творчій родині — на війні загинув син артиста колективу Артура Кульповича — Ерік.

Також зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна втратила на фронті близьку людину.

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Фото: instagram.com/otoysounds

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