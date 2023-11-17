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Поліцейський креатив: водіїв попередили про новий прийом копів на дорогах

10:27 17 листопада 2023
Патрульний поліцейський

Законодавство чітку регламентує підставки для зупинки поліцейськими водіїв та перевірки їхніх документів, зокрема, й для поверхневого огляду.

Втім, як розповідає адвокат Роман Сімутін, в його практиці бували й «креативні» підходи правоохоронців для зупинки автівки, законодавством не передбачені.

Він згадав про унікальний випадок — йому подзвонив клієнт та розповів, що поліцейські, які зупинили автівку, вимагають надати документи для… перевірки по базі безвісти зниклих.

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«Це, мабуть, якась комедія чи розіграш. Адже це не авто в розшуку спинили для перевірки по базі номерів чи моделей. По суті, зупинили водія аби запитати чи він, не дай Боже, не загубився? Та й заодно перевірити його документи. А там уже як пощастить. Може, на рівному місці розведуть на протокол про відмову від огляду на стан сп’яніння, і, якщо водій його таки необачно підпише, то буде їм +1 протокол для статистики, а водію — надуманий штраф і реальна халепа», — пише адвокат.

Він порадив водіям завжди бути «пильними та тверезі, як за кермом, так і думками», а також знати 11 законних підстав для зупинки автомобіля та 6 законних підстав перевірки документів — ці питання регламентують статті 32 та 35 закону «Про Національну поліцію».

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Про те, як водій зміг уникнути штрафу та довів, що протокол було виписано через збій у застосунку «Дія», читайте на нашому сайті.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції у соцмережах

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