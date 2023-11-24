Образив рідного батька: ще один з синів Бреда Пітта погано висловився про нього

Останні кілька днів преса активно обговорює ситуацію з дітьми Бреда Пітта. Спочатку від прізвища актора публічно відмовилася його дочка Захара.

А пізніше в Мережі сплили фрагменти давнього посту Пакса, в якому він обізвав батька «засранцем світового масштабу», пишуть ЗМІ.

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І хоча його рідні діти все ще зустрічаються з батьком у рамках угоди про опіку, Бреду доводиться непросто: він нажаханий, але намагається не піддаватися емоціям.

Інсайдер розповів, що актор, навпаки, ніколи в житті не опуститься до того, щоб негативно говорити про своїх дітей. Він і його команда впевнені, що це — результат багаторічного впливу Анджеліни.

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«Команда Бреда вважає, що вона грала в ці ігри роками, але вони не хочуть вплутуватися з нею в битву. Минули роки, і вона розповідала і переповідала одні й ті ж отруйні речі про нього, і реальність така, що вона віддалила від нього дітей», — зазначило джерело.

А ось друг Анджеліни вважає, що Бред сам у всьому винен і зараз пожинає свої плоди вчинків. Акторка ж, як шляхетна мати, хоче лише «зцілити сім'ю і рухатися далі». Тішить, що їхня рідна дочка Шайло, попри дивні вчинки, займає нейтральну позицію — можливо, їй колись вдасться помирити невгамовних батьків.

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