Як отримати аліменти, якщо люди не розлучені: адвокат дала пояснення

Розірвання шлюбу та конфлікти у сім’ї впливають не лише на кожного з подружжя, а й на дітей, вони страждають від цього найбільше. Та не дивлячись на проблеми, батьки зобов’язані разом утримувати дітей та забезпечувати їхні базові потреби. Зараз багато родин розділила війна… Як отримати аліменти, коли хтось за кордоном, як стягнути аліменти, якщо ви не розлучені? Про всі нюанси «ФАКТАМ» розповіла Наталія Горбаль, провідна адвокатка з багаторічним досвідом, експертка у сфері шлюбу та сім’ї. Раніше адвокатка розповідала про основні причини фіктивних розлучень.

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— Як подати аліменти на дитину з батька з-за кордону?

- Перебування сторони, яка має намір звернутися із заявою про стягнення аліментів, за кордоном не є перепоною для вчинення такої дії.

Для цього потрібно укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом (це можливо зробити шляхом обміну підписаних в електронному вигляді примірників договорів), який вже буде супроводжувати весь судовий процес.

Також необхідно визначитися, в якому саме провадженні — позовне чи наказне — стягувач аліментів планує діяти. Якщо за основу береться позовне провадження, позивач (стягувач аліментів) має звернутися з позовною заявою до суду, до якої має додати відповідні докази, якими підтверджуються щомісячні витрати на дитину.

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Також слід памʼятати, що до складу аліментів не можуть включатися витрати, які кваліфікуються за законодавством, як додаткові витрати та які повʼязані з розвитком та/або з особливими потребами дитини.

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До аліментів зазвичай відносяться витрати, які спрямовуються на забезпечення дитини їжею, одягом, взуттям. Всі інші витрати, як правило, належать до додаткових витрат.

Після визначення всіх принципових питань адвокат готує відповідну заяву: або позовну заяву про стягнення аліментів, або заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

— Якщо мати вже отримала рішення суду про стягнення аліментів в Україні, то що їй далі робити?

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— Коли судове рішення вже набере чинності, стягувач аліментів має звернутись з відповідною заявою до державного або приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження, в межах якого здійснюється примусове стягнення аліментів.

— Якщо жінка опинилась в ситуації, що батько дитини перебуває за кордоном, а вона в Україні. То як бути?

— Якщо вже є судове рішення, ухвалене українським судом про стягнення аліментів, і воно набрало законної сили, а платник аліментів перебуває за кордоном, то для того, щоб стягнути аліменти з такої особи, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів.

Якщо ж судове провадження за позовом матері дитини про стягнення аліментів ще не відкрите або матір дитини не зверталась з таким позовом в Україні, то з відповідною заявою про винесення рішення щодо аліментів можна звернутися до компетентного органу іноземної держави, де проживає боржник, і далі діяти відповідно до законодавчих положень тієї країни.

У випадку виникнення необхідності стягнення аліментів з осіб, які перебувають на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міжнародний договір, заінтересована особа може звернутися для отримання більш детальної інформації щодо вимог оформлення документів та/або надіслати належним чином оформлену заяву, клопотання до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

— Чи можна стягнути аліменти, якщо люди не розлучені?

- Так, можна. Забезпечення базових потреб дитини має відбуватися незалежно від того, чи батьки в шлюбі, чи розлучені, проживають разом чи окремо. Аліменти належать дитині, а не комусь з батьків. Матір чи батько отримують аліменти та розпоряджаються ними виключно для утримання дитини.

— Як особа буде отримувати аліменти?

- Державний чи приватний виконавець (в залежності від того, до кого звертатиметься стягувач аліментів) відкриває виконавче провадження на підставі рішення суду і далі розпочинається примусове стягнення аліментів з боржника (платника аліментів). Останній перераховує аліменти на відповідний рахунок, вказаний виконавцем, а потім ці кошти вже виконавцем спрямовуються на рахунок, який вказаний стягувачем аліментів.

— Про загальноприйнятий розмір аліментів. Який він?

- Найменша сума, яка може бути присудження на утримання дитини у 2023 році становить половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі це становить:

аліменти на одну дитину до 6 років — 1136 грн;

аліменти на одну дитину від 6 до 18 років — 1416 грн 50 коп.

В той самий час Сімейний кодекс України встановлює рекомендований розмір аліментів, який визначений в розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі це становить:

аліменти на одну дитину до 6 років — 2272 грн.,

віком від 6 до 18 років — 2833 грн.

Раніше у «ФАКТАХ» адвокатка пояснила нюанси розрахунку виплат аліментів.

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