Нарахування аліментів: адвокатка пояснила нюанси розрахунку виплат

Багато хто стикається з питанням нарахування та стягнення аліментів під час виконання судового рішення. Часто люди цього не знають, а виконавці, які не хочуть працювати, цим користуються. Тож, якщо ви отримали рішення суду/судовий наказ про стягнення аліментів в частці від доходів боржника (½, 1/3 чи ¼), а боржник не працює, багато хто з виконавців відразу попереджають вас про отримання мінімальних аліментів та стягують аліменти в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Але такі дії виконавців неправильні, пояснює адвокатка Наталія Ковальова.

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«Якщо боржник офіційно не працює в Україні (працює за кордоном) чи його дохід невідомий, аліменти розраховуються виходячи із середньої заробітної плати працівника для цієї місцевості. Тобто виконавець має нараховувати аліменти виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості, а не брати мінімальний розмір (50% прожиткового мінімуму). Таким чином, якщо після перевірки правильності нарахування та стягнення аліментів вами буде виявлено недостатність їх нарахування та стягнення, вам необхідно звертатися спочатку до виконавчої служби щодо приведення нарахування аліментів у відповідність до норм чинного законодавства та здійснення перерахунку заборгованості за аліментами».

Якщо виконавець не бажає здійснювати розрахунок аліментів належним чином, вам необхідно звертатися до суду для зобов"язання його це зробити в судовому порядку.

Раніше адвокатка Аліна Вдовцова розповідала, що слід знати про зміну розміру аліментів.

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