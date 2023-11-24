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Україна

Блокада кордону: Україна пропонує відкрити додаткові пункти пропуску з Польщею

16:55 24 листопада 2023
блокада

Блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні триває з 6 листопада. Польські автоперевізники заявляють, що до акції мають долучатися й польські фермери.

Україна запропонувала Польщі відкрити додатковий пункт або декілька пунктів для пропуску порожнього вантажного транспорту.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі з польською стороною обговорюється ідея відкриття одного або ж кількох пунктів для пропуску порожнього транспорту.

Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, що допоможе перевізникам українським і польським краще працювати.

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Суму збитків від блокади наразі оцінити складно, але вже ідеться про сотні мільйонів гривень.

Щодо результатів тристоронніх переговорів між Україною, Польщею та Європейською Комісією 23 листопада, заступник міністра повідомив, що бачення України та Єврокомісії збігається — організований польськими перевізниками мітинг не відповідає заявленим цілям.

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Нагадаємо, перевізники Словаччини теж розпочинали блокаду українсько-словацького кордону, але акція скоро завершилася за допомогою словацької поліції. Тепер пропуск вантажівок на українсько-словацькому кордоні відбувається в штатному режимі.

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