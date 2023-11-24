Настя Каменських стала рудою та заспівала про заборонене кохання

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно зізналась у своїх страхах, випустила новий трек іспанською мовою Tu y Yo.

Пісня була записана ще до початку повномасштабного вторгнення на студії звукозапису в США. Але, як каже співачка, після 24 лютого вона поставила всі творчі плани на паузу і зайнялась благодійними справами.

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Проте зараз співачка відчула потребу поділитись цим треком з публікою.

«Любов — це наймогутніше почуття. Саме з любові створюється все найкраще у світі. Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання — завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше! Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожного разу, коли вони бачать одне-одного, всередині починає палати шалений вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом», — каже співачка.

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Каменських представила і кліп до цієї пісні, в якому постала у двох образах. В одному з них Настя перевтілилася в яскраву рудоволосу героїню.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що і чоловік Насті Потап випустив нову роботу. Він заспівав в дуеті з іншою — співачкою Katarina.

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Фото: офіційні сторінки Насті Каменських

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