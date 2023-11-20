«З Настею давно розійшлись»: мережа відреагувала на нову партнерку Потапа
Популярний музикант Олексій Потапенко (Потап), який продовжує дивувати шанувальників, випустив нову пісню та кліп до неї «Рай Де?». Цьому передувало активне спілкування Потапа зі своїми шанувальниками у соціальній мережі. Музикант інтригував питанням, з ким саме він заспіває дуетом. Відверті слова романтичного хіта натякували на те, що пісня буде разом з Настею Каменських: «Мала, без тебе я крапка. Тільки з тобою знак оклику!«
Але, коли кліп вийшов, багато хто розчарувався. Стрункою шатенкою, яка співала разом з Потапом, виявилася невідома поки співачка Katarina.
«Хочу подякувати в першу чергу, Katarina, тобі за довіру і талант, а ще за неймовірну працелюбність, бо мало хто знає, що таке витримати 2 дні зйомок, майже роздягненою, у льодяному океані, у тебе велике майбутнє, ти станеш зіркою», — написав Потап, презентуючи кліп.
Мережа відразу вибухнула питаннями, чому це не Настя Каменських, яка нещодавно зізналась у своїх почуттях.
«Вони вже давно дуетом не співають, — написали у коментарях. — А якщо пісня про кохання, то не обов’язково у кліпі зніматись з жінкою».
«Вони вже давно розійшлись», — припустили дописувачі.
Виявилось, що зняти відео допоміг чоловік співачки на ім’я Меліх. Потап окремо подякував йому та команді, що працювала над кліпом — режисеру Віктору Скуратовському та музичному продюсеру Видиму Лисиці.
«Історія цієї пісні дуже цікава, але я вирішив не давати нікому інтерв’ю, тому розкажу ії коли-небудь, але повірте мені, це найголовніше у цій композиці, лишаю у таємниці», — додав інтриги Потап.
Але шанувальники артиста були незадоволені не тільки вибором пари, а й самою композицією.
«Набір слів, а не текст», — вирішили у коментарях.
«Таке… очікувала кращого ((( — поскаржився шанувальник. — Де подівся той Потап?«
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