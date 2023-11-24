37.18 / 37.72 40.28 / 41.05
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія на Київщині: мертвими знайшли 4-річного хлопчика та його батька

18:14 24 листопада 2023
поліцейський

У селі Гоголів Броварського району Київської області родина отруїлася чадним газом. Батько та 4-річний хлопчик загинули. Мати дитини перебуває у реанімації.

Про це повідомили в поліції області.

Отруєння сім'ї чадним газом зафіксували в одному з приватних будинків, де проживало подружжя з малолітньою дитиною.

Загинули батько та 4-річний син. Матір госпіталізували, її стан стабільно тяжкий.

РЕКЛАМА

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від трьох до восьми років.

«ФАКТИ» також писали про трагедію на Львівщині, де п'ятеро людей померли у приватному будинку.

РЕКЛАМА

557

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Домашнє пісочне печиво

Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

салат

Салат «Снігова королева» від Людмили Борщ: обов’язково принесе свято у ваш дім

Пес Бонді

Рибам — оптимістичний настрій, Тельцям — вирішення питань, Скорпіонам — підтримка близьких: гороскоп на день Таємної Собаки Бонді

танк Армата

Повне розчарування: стало відомо, що насправді ховається за «диво-зброєю» окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту