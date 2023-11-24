Трагедія на Київщині: мертвими знайшли 4-річного хлопчика та його батька

У селі Гоголів Броварського району Київської області родина отруїлася чадним газом. Батько та 4-річний хлопчик загинули. Мати дитини перебуває у реанімації.

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Про це повідомили в поліції області.

Отруєння сім'ї чадним газом зафіксували в одному з приватних будинків, де проживало подружжя з малолітньою дитиною.

Загинули батько та 4-річний син. Матір госпіталізували, її стан стабільно тяжкий.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від трьох до восьми років.

«ФАКТИ» також писали про трагедію на Львівщині, де п'ятеро людей померли у приватному будинку.

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