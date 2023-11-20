25 листопада 2023

Вчені одного з австралійських університетів нещодавно завершили абсолютно неймовірні дослідження, пов'язані із поведінкою домашніх собак. Під час тривалого спостереження за 68 «піддослідними» чотирилапими учасниками експерименту дослідники несподівано для себе виявили, що собаки можуть чхати не лише тоді, коли щось дратує їхній ніс. Виявляється, вони можуть використовувати чхання як своєрідний спосіб спілкування з людьми або іншими тваринами.

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Коли собаки грають разом, вони постійно спілкуються через чхання. Крім того, домашні улюбленці можуть використовувати чхання як якийсь «заспокійливий сигнал», щоб показати, що їм потрібно на якийсь час відпочити, зробити перерву в іграх або в незвичній для людей манері продемонструвати, що їм у цей момент настільки комфортно і настільки все подобається, що найкраще буде залишити їх у спокої і просто не заважати насолоджуватися. Мовляв, чхати ми на вас хотіли.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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