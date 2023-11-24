Окупанти атакували Україну «шахедами»: в Повітряних силах назвали кількість збитих дронів

В ніч на п'ятницю, 24 листопада, російський ворог вчергове намагався завдати ударів по Україні.



Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначають, що противник атакував трьома ударними безпілотниками з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

«Усі три „шахеди“ знищено силами та засобами Повітряних сил», — йдеться у повідомленні.

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Під ударом опинилася Харківщина — там внаслідок удару БПЛА по с. Олександрівка Богодухівського району було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та господарчі споруди, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також цієї ночі знову лунали вибухи у Хмельницькій області. Мешканців міста Старокостянтинів закликали перебувати в укриттях. Місцева влада повідомила, що у регіоні працювала ППО.

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Також росія вночі обстріляла Нікопольщину, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог знову тероризував Нікопольщину. По району російська армія била двічі за ніч. Артилерійський вогонь відкрила по Мирівській та Марганецькій громадах. Люди неушкоджені», — написав він у Мережі.

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Як відомо, Головне управління розвідки (ГУР) підтвердило, що росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року. При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.

Нагадаємо також, що за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України за добу знищили рекордну кількість особового складу ворога.

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