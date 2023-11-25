Перемога «Вереса» у шаленій грі з 7 голами та фіаско «Миная» з новим тренером: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 25 листопада, матчами у Минаї, Рівному та Полтаві продовжилася програма 15-го туру української прем'єр-ліги, в якому напередодні «Шахтар» втратив очки у грі з «Поліссям» (0:0).

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Чемпіонат України. 15-й тур

25 листопада (субота)

«Ворскла» (Полтава) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. Юніорські склади — 2:2.

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До протистояння з новачком прем'єр-ліги команда Віктора Скрипника підійшла з 4-матчевою безвиграшною домашньою серією в пасиві (нічия та 3 поразки) і, не зумівши забити, до розчарування уболівальників, продовжила її. А команда Олега Дулуба тим часом уже не програє у чотирьох поєдинках поспіль.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:1 (Близниченко, 64). На 87-й хвилині вилучено Вакулка («Кривбас»). Юніорські склади — 1:5.

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На матч проти одного з лідерів прем'єр-ліги закарпатці вийшли під керівництвом нового головного тренера серба Желько Любеновича (до речі, колишнього гравця «Кривбаса»), який змінив на чолі команди Володимира Шарана.

І «Минай» дав бій команді Юрія Вернидуба, але все ж таки програв, дозволивши Віктору Близниченку, який вийшов на заміну, забити дебютний м'яч у чемпіонаті України і знову вивести свою команду на перше місце.

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«Верес» (Рівне) — «Металіст 1925» (Харків) — 4:3 (Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновський, 69, з пенальті, Гайдучик, 90 — Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59). На 8-й хвилині вилучено Курила («Металіст 1925»). Юніорські склади — 5:2.

Харків'яни вважалися для «Вереса» одним із найзручніших суперників в УПЛ, адже всі три попередні зустрічі команд в елітному дивізіоні завершилися перемогами рівнян із загальним рахунком 7:1.

Але звітне протистояння почалося зі швидкого гола форварда гостей Борячука. Щоправда, вже на 8-й хвилині харків'яни через пряму червону картку Курила залишилися у меншості, а на 14-й Шевченко зрівняв рахунок. Ось так початок!

Ось тільки, як виявилось, це ще були квіточки. До перерви господарі вийшли вперед, потім «Металіст 1925» двома голами у меншості перевернув усе з ніг на голову. І все ж таки «Верес» не лише зумів відігратися, а й завдяки голу Гайдучика на 90-й хвилині вирвав перемогу. Першу для рівнян в останніх дев'яти поєдинках!

«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. На 90+2-й хвилині вилучено Танковського («Полісся»). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 30 очок (15 матчів);

2. «Дніпро-1» — 30 (14);

3. «Полісся» — 30 (15);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (14);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (13);

8. «Динамо» — 19 (11);

9. «Ворскла» — 19 (15);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Верес» — 11 (14);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

У рамках 15-го туру УПЛ 26 листопада зіграють: «Олександрія» — «Оболонь», «Динамо» — «Рух» та «Дніпро-1» — «Чорноморець». Поєдинок «Колос» — «Зоря» перенесено через матч луганчан у Лізі конференцій проти «Маккабі».

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників у стикових матчах за путівку на Євро-2024.

Фото ФК «Верес»

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