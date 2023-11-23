Де дивитись онлайн «Динамо» — «Рух»: розклад трансляцій та прогноз на матч 15-го туру УПЛ
У п'ятницю, 24 листопада, поєдинком на «Арені Львів» між чемпіоном країни «Шахтарем» та новачком прем'єр-ліги «Поліссям», що йдуть серед лідерів, стартує 15-й тур чемпіонату України з футболу.
На суботу, 25 листопада, заплановано три поєдинки. Аутсайдер ліги «Минай» під керівництвом нового головного тренера Желька Любеновича, який змінив Володимира Шарана, прийме на своєму полі лідера «Кривбас», «Верес» вдома зіграє з «Металістом 1925», а в гості до «Ворскли» у Полтаву приїде ЛНЗ.
І, нарешті, у неділю, 26 листопада, заплановано ще три зустрічі. «Динамо», яке в першому матчі без Луческу обіграло лідера чемпіонату, на арені імені Валерія Лобановського побореться за три очки з «Рухом», що під час паузи в чемпіонаті обіграв у спарингу «Шахтар» (3:1). До речі, за згодою обох команд поєдинок перенесено з 17:00 на 15:00. Зазначимо, що динамівці після чотирьох поспіль перемог над львів'янами із загальним рахунком 10:0 минулого сезону таки оступилися на полі «Руха» (1:1).
У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом підопічних Олександра Шовковського, який змінив на чолі команди Мірчу Луческу. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 1,69, на нічию — 4,50, на виграш парубків Віталія Пономарьова — 4,70.
Ще у двох поєдинках ігрового дня «Олександрія», яка перервала свою жахливу серію без перемог, зіграє у рідних стінах з «Оболонню», а «Дніпро-1» вдома поміряється силами з «Чорноморцем».
Додамо, що зустріч між «Колосом» та «Зорею» перенесено на невизначений термін через матч луганчан у єврокубках проти «Маккабі».
Чемпіонат України. 15-й тур
24 листопада (п'ятниця)
«Шахтар» — «Полісся» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
25 листопада (субота)
«Минай» — «Кривбас» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»
«Верес» — «Металіст 1925» 15:00 YouTube-канал ФК «Верес» (платна підписка)
«Ворскла» — ЛНЗ 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
26 листопада (неділя)
«Олександрія» — «Оболонь» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Динамо» — «Рух» 15:00 «2+2»
«Дніпро-1» — «Чорноморець» 17:00 УНІАН
Становище команд:
1. «Дніпро-1» — 30 очок (14 матчів);
2. «Полісся» — 29 (14);
3. «Кривбас» — 27 (14);
4. «Шахтар» — 24 (12);
5. «Рух» — 24 (14);
6. «Колос» — 20 (14);
7. «Чорноморець» — 19 (13);
8. «Динамо» — 19 (11);
9. «Ворскла» — 18 (14);
10. ЛНЗ — 16 (14);
11. «Металіст 1925» — 15 (13);
12. «Олександрія» — 13 (14);
13. «Оболонь» — 13 (14);
14. «Зоря» — 10 (12);
15. «Верес» — 8 (13);
16. «Минай» — 6 (14).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» сенсаційно обіграв в УПЛ «Шахтар».
Фото ФК «Динамо»87