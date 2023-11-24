«Шахтар» втратив очки у грі з командою легенди «Динамо»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 24 листопада, поєдинком на «Арені Львів» між чинним чемпіоном України та одним із претендентів на високі місця стартував 15-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 15-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. На 90+2-й хвилині вилучено Танковського («Полісся»). Юніорські склади — 1:0.

«Шахтар»: Різник, Бондар, Азаров, Конопля (Гочолейшвілі, 11), Матвієнко, Степаненко, Криськів, Судаков, Невертон (Кащук, 78), Зубков, Сікан (Келсі, 73).

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Підопічні легенди «Динамо» Юрія Калитвинцева завітали на матч із командою Маріно Пушича, маючи в активі серію із семи зустрічей без поразок (5 перемог, 2 нічиї) і напевно горіли бажанням її продовжити. У донеччан після поразки від «Дніпра-1» (1:3) настрій на гру та досягнення результату, ясна річ, був не гіршим.

Житомиряни дали бій чемпіону та змогли відібрати у донеччан очки, багато в чому завдяки надійній грі голкіпера Бойка. «Шахтар» не лише знову оступився, а й вперше за 42 (!) матчі не зміг вразити ворота суперника.

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Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 30 очок (14 матчів);

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2. «Полісся» — 30 (15);

3. «Кривбас» — 27 (14);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (14);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (13);

8. «Динамо» — 19 (11);

9. «Ворскла» — 18 (14);

10. ЛНЗ — 16 (14);

11. «Металіст 1925» — 15 (13);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Зоря» — 10 (12);

15. «Верес» — 8 (13);

16. «Минай» — 6 (14).

У рамках 15-го туру УПЛ також зіграють: «Минай» — «Кривбас», «Верес» — «Металіст 1925», «Ворскла» — ЛНЗ (25 листопада), «Олександрія» — «Оболонь», «Динамо» — «Рух», «Дніпро-1» — «Чорноморець» (26 листопада). Поєдинок «Колос» — «Зоря» перенесено через матч луганчан у Лізі конференцій проти «Маккабі».

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» сенсаційно обіграв у Лізі чемпіонів імениту «Барселону».

Фото ФК «Шахтар»

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