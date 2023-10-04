Чому споживачам газу нараховують «зайві куби»: відповідь «Нафтогазу»

В компанії «Нафтогаз України», де раніше порадили споживачам, у яких змінюється постачальник газу, звертати увагу на те, що за «блакитне паливо» потрібно платити за новими рахунками, пояснили, чому деяким українцям приходять платіжки з «зайвими кубометрами».

В компанії відповіли на запитання клієнтки, яка поскаржилася, що їй зробили зайві нарахування. З`ясувалося, що жінка з травня по серпень не передавала показання лічильника, оскільки разом з родиною тимчасово проживала в іншому регіоні.

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Якщо споживач не звітує про кількість спожитих кубометрів газу, його обсяги визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних.



«Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, передавайте показання лічильників вчасно — з 28-го по 5-те число щомісяця. Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання», — порадили у «Нафтогазі».

Раніше у Газмережах розповідали, як споживачі у разі зміни газопостачальника можуть повернути переплату за газ у разі її наявності.

Фото Pixabay

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