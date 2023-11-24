Салат «Французький Бульвар» від Людмили Борщ: шалено смачний і яскравий, сподобається всім рідним і гостям

Відомий кулінар Людмила Борщ продовжує знайомити своїх шанувальників з новорічним меню, і після шикарної «Снігової королеви» пропонує ще один рецепт для новорічного столу — салат під назвою «Французький Бульвар».

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Як відомо, так називається бульвар у Приморському районі міста Одеси, який поєднує такі місцевості, як історичний центр Одеси, Малий Фонтан та Аркадія. З XIX століття Французький бульвар був місцем, де селилися найбагатші жителі Одеси, там знаходилося багацько заміських будинків, паласів та особняків.

Певно, кулінар була на екскурсії в Одесі, і її так вразило це місто, що один з своїх шедеврів вона назвала в честь «Перлини біля моря».

«Салат „Французький Бульвар“ стане справжньою родзинкою вашого столу, а ваші гості будуть у захваті від такого частування. Шалено смачний, простий подобається всім. На святковому столі він не залишається поза увагою, яскравий, свіжий, ароматний», — говорить вона про цю страву.

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Для приготування салату знадобляться:

твердий сир 200 г

шинка — 250 г.

цибуля — 200 г.

яйця — 4 шт.

морква — 1 шт.

яблуко — 1 шт.

майонез — за смаком

Маринад

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цукор — 2 ч.л.

сіль — 0,5 ч. л.

оцет — 2 ст.

окріп — 200 мл.

А про те, як готувати салат, кулінариня розвповіла у короткому відео.

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Зверніть увагу також на простий рецепт салату «Їжачок», який можна приготувати вже після приходу неочікуваних гостей.

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