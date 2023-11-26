Допоможе навіть котячий наповнювач: досвідчений водій з США порадив, як вдвічі швидше очистити вітрове скло автомобіля

В дні, коли цілі регіони країни охоплює «погодний Армагедон», проблема очищення лобового скла від заледеніння постає перед багатьма водіями.

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Досвідчений американський водій Марк Робер, який також відомий у Мережі як колишній інженер NASA та популярний ютубер, поділився «найшвидшим способом» очистки вітрового скла автомобіля від запотівання взимку. Його метод, за його ж твердженням, дозволяє зробити це вдвічі швидше, ніж багато інших способів, пише «Твоя машина».

Робер провів експеримент, щоб визначити оптимальну комбінацію налаштувань для швидкого очищення скла. Він рекомендує водіям починати з включення обігрівача на повну потужність, щоб зменшити вологість та конденсат у салоні.

Далі він пропонує включити кондиціонер, який допомагає прибрати вологу з повітря, порівнюючи його ефект із віджиманням рушника. Важливим кроком є відключення функції рециркуляції повітря у салоні. Робер також радить трохи відкрити вікна для обміну вологого повітря в машині на більш сухе повітря зовні.

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Хоча результати можуть залежати від умов, таких як температура, вологість та тип автомобіля, Робер стверджує, що його метод працює значно швидше порівняно з багатьма іншими способами очищення вітрового скла. На додаток до цього, він запропонував використовувати котячий наповнювач або рідину для вітрового скла від запотівання як додаткові варіанти для боротьби з цією проблемою.

Нагадаємо також про актуальний лайфхак від ісландських водіїв, які знають, як навіть у сильний мороз уникнути зледеніння лобового скла автомобіля.

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