Кремль посилює репресії в росії

Міністерство юстиції країни-окупантки хоче в майбутньому розслідувати дії «третіх осіб», які поширюють матеріали «іноземних агентів», пише інтернет-платформа Meduza. Відповідно, міністерство зможе накладати штраф у розмірі від 300 тисяч до 500 000 рублів (близько 5 100 євро). Цим кроком росія ще більше посилює репресії проти можливих опонентів кремля.

РЕКЛАМА

За словами заступника міністра юстиції рф олега свириденка, підписати відповідний наказ мають наприкінці листопада, потім буде випущено постанову уряду, після чого російська влада почне виписувати штрафи.

Чиновник країни-агресорки зазначив, що видавництва, бібліотеки, університети, преса та інші структури були заздалегідь попереджені про майбутнє введення нових штрафів, щоб ті змогли «відреагувати».

«Після того як з'являться постанова уряду і наказ, ми будемо вже реагувати й поповнювати наш бюджет», — додав свириденко.

Нагадаємо, в рф під заборону потрапила синьо-жовта символіка, оскільки, на думку російської влади, це може свідчити про приховану підтримку України.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

199

Читайте нас у Facebook та Instagram