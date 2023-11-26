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Суспільство та люди

Чому обмежено придатні опиняються на передовій: адвокат дав пояснення

21:00 29 листопада 2023
обмежено придатні до військової служби

На жаль, ситуації, коли обмежено придатні опиняються на передовій, стаються внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК, та через незнання своїх прав військовими. Як цьому запобігти — алгоритмом дій поділився адвокат Роман Сімутін:

«Питання обмежено придатних регулюється наказом МО від 14.08.2008 року № 402. Там зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними, непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецпідрозділах (за винятком підрозділів забезпечення) та придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

В індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. І я ще жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретно військовому протипоказано, враховуючи його захворювання, бо у кожного вони різні. Комусь, наприклад, протипоказані навантаження, у когось взаємодія з холодом викликає приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкіряні висипання".

Ба більше, додає Сімутін, до цього часу більшість ВЛК навіть не виконує формальну складову наказу і не пише, де військовому заборонено служити.

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«Як наслідок — командир знає про статус військового, але не має застережень. Тому й не дивно, що обмежено придатні часом опиняються і на передовій, — продовжує адвокат. — Однозначно раджу вимагати від ВЛК зазначати протипоказання — це найефективніший спосіб. А що робити, якщо у постанові нічого не вказано і ви вже служите, а командир відправляє виконувати завдання за умов, які вам протипоказані? Офіційно повідомити його рапортом. Я впевнений, що про таке ви ніколи й не чули».

Раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, чи входить військовий квиток до переліку необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності.

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Нагадаємо, днями президент Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації в Україні.

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