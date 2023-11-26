Чому обмежено придатні опиняються на передовій: адвокат дав пояснення

На жаль, ситуації, коли обмежено придатні опиняються на передовій, стаються внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК, та через незнання своїх прав військовими. Як цьому запобігти — алгоритмом дій поділився адвокат Роман Сімутін:

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«Питання обмежено придатних регулюється наказом МО від 14.08.2008 року № 402. Там зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними, непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецпідрозділах (за винятком підрозділів забезпечення) та придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

В індивідуальному порядку у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. І я ще жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретно військовому протипоказано, враховуючи його захворювання, бо у кожного вони різні. Комусь, наприклад, протипоказані навантаження, у когось взаємодія з холодом викликає приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкіряні висипання".

Ба більше, додає Сімутін, до цього часу більшість ВЛК навіть не виконує формальну складову наказу і не пише, де військовому заборонено служити.

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«Як наслідок — командир знає про статус військового, але не має застережень. Тому й не дивно, що обмежено придатні часом опиняються і на передовій, — продовжує адвокат. — Однозначно раджу вимагати від ВЛК зазначати протипоказання — це найефективніший спосіб. А що робити, якщо у постанові нічого не вказано і ви вже служите, а командир відправляє виконувати завдання за умов, які вам протипоказані? Офіційно повідомити його рапортом. Я впевнений, що про таке ви ніколи й не чули».

Раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, чи входить військовий квиток до переліку необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності.

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Нагадаємо, днями президент Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації в Україні.

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