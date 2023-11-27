«Був ідеальним сином, чоловіком, батьком»: за Україну загинув офіцер зі Славути

Зі смутком та болем провели в останню дорогу загиблого захисника зі Славути Вадима Сабінського. Мужній воїн, який до останнього подиху вірив у перемогу, поліг за свою державу та наш спокій. Вадиму назавжди 40, повідомляє пресслужба громади:

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«Вадим закінчив військову кафедру при Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Далі завершив навчання у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю „правознавство“. Отримав статус адвоката. Працював юрисконсультом. З 19 червня 2022 року — офіцер відділу комплектування офіцерського складу військової частини А 3771. 14 серпня 2023 року нагороджений медаллю „Захиснику України“ Міністерства оборони України».

Майор Вадим Сабінський загинув 16 листопада 2023 року у населеному пункті Покровське Синельниківського району. У героя залишилися мама, дружина, дочка та брат. Рідні Вадима згадують про нього тільки найкраще — він був людяним, скромним, доброзичливим. Це життєрадісна та сонячна людина. Надзвичайно цінував свою сім’ю, був люблячим та ідеальним сином, чоловіком, батьком…

«У мене втрачений сенс життя, — сказала дружина героя Катерина Сабінська. — У мене немає опори, підтримки, немає людини, яка вірила у мене більше, ніж я сама в себе, у мене немає людини, яка знала і розуміла мене краще, ніж я сама, й у мене немає людини, з якою я можу бути повністю відкритою у всьому та вразливою. Цим всім для мене був Вадим, і він буде надалі. За понад півтора року я втомилась бути сильною, але мене тримала віра у наше майбутнє, а зараз мені немає, у що вірити. Мені залишається лише бути для доньки Віолети за нього й за мене. І насправді я ще не до кінця усвідомлюю це, і мені страшно, коли буде приходити це усвідомлення далі. Ми маємо зберегти все світле й добре про Вадима, все, що пов'язано з ним. Я впевнена, всі, хто знали його, вони знали його в кращому його прояві, бо він по-іншому не міг. Він був найкращим, і він нам з донькою Герой».

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Поховали Вадима на «Новому кладовищі» з усіма військовими почестями. На честь майора небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув Сергій Павличенко — фанат київського «Динамо» та учасник гучної історії з вбивством судді.

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