Діти Адама Сендлера заперечували проти його поцілунків з Дженніфер Еністон

У актора Адама Сендлера, який відвідав баскетбольний матч в Лос-Анджелесі, де цілувалися Меган Маркл і принц Гаррі, дві доньки. Але, за його словами, вони не схвалюють його близькість на екрані з його колегами-зірками, включаючи Дженніфер Еністон та Дрю Беррімор, пише Geo News.

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Раніше на шоу Дженніфер Хадсон 57-річний актор поділився: «Коли мені доводиться когось цілувати, вони не в захваті від цього. Моя дружина завжди каже їм: «Це нормально. Це частина роботи. Дозвольте таткові цілуватися».

Втім, лауреат премії Марка Твена додав, що його старша донька Седі вже звикла до характеру його роботи. Але він поділився, що його молодша дитина, Санні, все ще заперечує проти інтимних сцен.

«Седі завжди не проти… Але Санні завжди підходила до моєї дружини і казала: «Ти мусиш їх дивитися. Це недобре. А мені це не подобається».

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Крім того, Адам поділився, що діти підтримують його творчість, і він також підтримує їхні прагнення в індустрії шоу-бізнесу.

«Їм обом це подобається, і вони обоє про це говорять. Я просто хочу, щоб вони були щасливі, і це те, про що вони говорять», — сказав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Джулія Фокс стала королевою скандального стилю в одязі — фото говорять самі за себе. Нагадаємо, що у фільмі «Неграновані коштовності» партнером Джулії був Адам Сендлер. Картина отримала високу оцінку критиків.

На фото в заголовку Адам Сендлер та Дженніфер Еністон

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