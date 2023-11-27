Підвіконня просто сяятиме: корисний лайфхак для домогосподарок-чистюль

Досвідчені господарки, які раніше поділилися лайфхаками прибирання на кухні, розповіли, як потрібно доглядати підвіконня. Воно з часом починає жовтіти, навіть, якщо його протирати на регулярній основі, пише useti.org.ua.

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Таке підвіконня значно псує зовнішній вигляд вікна і квартири в цілому. Особливо помітні зміни кольору підвіконня на кухні, так як пластик піддається важким випробуванням — приготуванню та пов’язаним з нею жиром. Відмити підвіконня у такому разі буває дуже непросто.

Однак у досвідчених господинь є один простий метод, завдяки якому пластикове підвіконня буде білосніжним. Спочатку потрібно взяти однакову кількість звичайної солі та соди. Потім з’єднати обидва засоби, потім влити лимонний сік стільки, скільки потрібно щоб отримати кремову консистенцію.

Наносимо приготований склад на поверхню підвіконня. Зверху потрібно додати ще трохи рідкого мила або засобу для миття посуду. Чекаємо п’ять хвилин.

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Після цього за допомогою звичайної губки видаляємо склад. Потім обробляємо поверхню вологою ганчіркою і витираємо насухо. Після цього підвіконня буде просто сяяти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зберегти скло чистим і блискучим.

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