Відставка Залужного: відомий політолог пояснив, чим це загрожує Україні

Заява народної депутатки Марʼяни Безуглої, яку частина «Слуг народу» вимагають виключити з фракції після її заяви про те, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти», спровокує розкол у суспільстві України, а також негативно вплине у ставленні до України з боку міжнародних партнерів.

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Таку думку політолог висловив на своїй сторінці у Facebook відомий український політолог Володимир Фесенко.

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«Найбільша загроза — різке посилення політичних протирічь і в Збройних Силах і в українському суспільстві. Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю», — вважає він.

Окрім того, на думку Фесенка, через можливу відставку виникнуть також суто політичні ризики вже для президента Володимира Зеленського.

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«Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади, а буде незадоволений і звільненням Залужного. І таких буде чимало. І сам Залужний, який зараз сконцентрований на військових справах, може в разі свого звільнення проявити себе і в політичній сфері. І багато хто буде його до цього закликати. Якщо Залужний розпочне свою власну політичну діяльність і почне формувати політичну команду, тоді у президента Зеленського з’явиться потужний конкурент, якого на сьогодні не має», — пояснив він.

Ще одним наслідком звільнення Залужного із посади головнокомандувача, за припущеннями політолога, може стати «суттєва зміна у ставленні багатьох українців, особливо політично активної частини суспільства, до можливості виборів у нинішніх воєнних умовах».

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«Зараз абсолютна більшість українців виступають проти виборів під час війни. Але у разі звільнення Залужного ця ситуація може помінятися. Симпатики Залужного, а їх буде чимало, напевно почнуть активно і публічно виступати за проведення чергових президентських, а також і відкладених парламентських виборів. Це стане додатковим чинником посилення внутрішньополітичної турбулентності», — вважає Фесенко.

Політолог назвав заяву Безуглої «провокаційною». На його думку, подібними заявами нардепка «наробила багато шкоди президентській команді».

«Як це не парадоксально, але те, що вона пропонує, по суті є міною сповільненої дії проти президента Зеленського, і, певною мірою, проти інтересів України в умовах війни», — підсумував він.

Як відомо, 26 листопада заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка неодноразово критикувала військове керівництво, закликала відправити у відставку Валерія Залужного.

Нагадаємо, що волонтер Роман Донік вважає, що закидами Головкому ЗСУ Валерію Залужному про те, що він «не зміг надати план дій на 2024 рік», Мар'яна Безугла відкриває країні «дорогу до пекла».

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