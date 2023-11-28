Трагедія на весіллі: наречений застрелив кохану та її рідних

У Таїланді, де бандити викрали 21-річну громадянку України, наречений застрелив свою кохану та ще трьох людей, а потім наклав на себе руки. Трагедія сталася на північному сході країни. 29-річний Чатуронг Суксук, спортсмен-інвалід і колишній солдат, одружився з 44-річною Канчаною Пачунтхуек. Під час весілля наречений несподівано покинув свято. Через деякий час він повернувся зі зброєю.

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Як повідомляє BBC, чоловік почав стріляти у свою дружину, її 62-річну матір та 38-річну сестру. Жінки загинули. Кулі також поранили двох гостей, яких доставили в лікарню. Один з них помер. Згодом вбивця наклав на себе руки.

Поліція повідомила, що Чатуронг перебував під впливом алкоголю, але мотив вчинку залишається незрозумілим. Місцеві ЗМІ, посилаючись на свідчення гостей весілля, повідомили, що молодята посварилися під час застілля, а також, що він придбав пістолет і боєприпаси минулого року. Повідомляється, що Чатуронг Суксук відчував себе невпевнено через різницю у віці між ним і його нареченою.

Поліція підкреслює, що це лише припущення, додавши, що вони зібрали докази і сподіваються закрити справу найближчим часом.

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Відомо, що Чатуронг і Канчана прожили разом три роки до того, як одружилися.

29-річний чоловік виграв срібну медаль з плавання для людей з обмеженими можливостями на Іграх Південно-Східної Азії (Asean) в Індонезії минулого року. Він також мав змагатися на грудневому чемпіонаті в Таїланді.

29-річний Чатуронг Суксук

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BBC зазначає, що володіння зброєю є поширеним явищем у Таїланді. Минулого місяця три людини були вбиті під час стрілянини в торговельному центрі в Бангкоку. У жовтні минулого року колишній офіцер поліції вбив 37 дітей, застосувавши зброю та ніж у дитячому садку на північному сході Таїланду.

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