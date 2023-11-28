Злата Огнєвіч розповіла, як добиралася до Києва через снігові замети

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила найвідвертіший кліп у своєму житті, потрапила у снігові замети дорогою до Києва. Як розповіла артистка в інстаграмі, вона поверталася до столиці, за 200 кілометрів до міста застрягла у сніговому полоні на трасі.

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«Всі автівки стоять, на дорозі багато снігу, його не чистять. Пропускають потроху по кілька машин. Не знаю, як ми доберемося», — розповіла співачка.

Пізніше вона повідомила, що до півночі їй все ж вдалося дістатися додому.

«Дивом проскочили. Я не знаю, як там люди на Одеській трасі», — розповіла Злата.

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Якраз на тій трасі застряг майже на добу співак Андрій Кравченко, який виїхав з Києва 27 листопада. Він простояв у снігових заметах на трасі цілу ніч, поки не розчистили та не відкрили дорогу. Каже, що ледве протрималися, бо пальне закінчувалось, не було води.

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«Рахували скільки залишилося палива, на скільки годин його вистачить. Рахували, скільки у нас залишилося сала й хліба, тому що це важливо. Води взагалі не було. Добиралися 24 години, але ми це зробили. Я сказав, що повертатися додому ми не будемо, тому що на мене чекають люди», — повідомив у своєму Instagram співак.

Зрештою Кравченко з командою дісталися до Одеси та подякували комунальним службам за порятунок.

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«Наші комунальники працюють. Були і поліція, і служби різні, які підтримували, був завжди зв'язок. Так що, все добре», — зазначив Андрій.

Нагадаємо, з 26 листопада в Україні погіршилися погодні умови, випало багато снігу, був поривчастий вітер, на дорогах ожеледиця. Це призвело до обмеження руху на автомобільних трасах, подекуди — до закриття доріг. Через стихію в Україні загинуло 10 людей.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/andrii_kravch

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