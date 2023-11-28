Жизель Бюндхен не дає вщухнути чуткам про свій новий роман

Зараз, коли бразильська супермодель Жизель Бюндхен вже рік як розлучена з Томом Бреді, 43-річна знаменитість все ще підживлює питання про її особисте життя. Хоча вона ніколи не визнавала і не заперечувала своїх можливих стосунків з інструктором джиу-джитсу Хоакімом Валенте, Бюндхен була помічена з ним у Коста-Ріці напередодні Дня подяки.

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Динамічний дует був не один. Їх супроводжували двоє дітей Бюндхен — 13-річний Беньямін та 10-річна Вівіан — під час звичайної екскурсії тропіками.

Як повідомляється, Хоакім Валенте тренує всю сім'ю Жизель з джиу-джитсу, але це не заважає людям запитувати, чому він так часто буває поруч. Але Бюндхен захоплюється роботою Валенте як фітнес-тренера і тим, як багато це додало до її життя.

«Коли я привела його на перше заняття і почала розмовляти з Хоакімом, я зрозуміла, що це набагато більше, ніж самозахист, і зацікавилася філософією, — розповіла вона в інтерв'ю журналу Dust у 2022 році. — Це дуже збігалося з тим, у що я вірю і чого шукаю в житті, і як я можу розвиватися і стати кращою версією себе… Тоді мене зачепило».

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Що ж до чуток про побачення, то супермодель продовжувала заперечувати, і цілком можливо, що статус Бундхен з Валенте — це просто тепла дружба.

«Я думаю, що на даний момент, на жаль, через те, що я розлучена, я впевнена, що намагатимуться прив'язати мене до чого завгодно, — зазначила вона в інтерв'ю Vanity Fair. — Я дуже вдячна, що познайомилася з усіма братами Валенте, тому що вони не тільки допомогли мені і моїм дітям, але й стали чудовими друзями, особливо Хоакім. Він наш вчитель і, що найважливіше, він людина, якою я захоплююся і якій я довіряю».

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Раніше повідомлялося, що британська газета The Daily Mail стверджує, що у Бюндхен роман не з Хоакімом Валенте, а з мільярдером Джеффрі Соффером.

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