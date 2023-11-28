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Підвищення пенсій з 1 січня може не відбутися: експерт вказав на важливий нюанс

14:15 28 листопада 2023
жінка

В законі про держбюджет на 2024 рік передбачено збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня. Разом з цим зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій та різних надбавок до них.

Юрист Сергій Коробкін зазначив, що зростання пенсій цього разу не відбудеться з 1 січня й пояснив причину, передає «НаПенсії».

Експерт посилається на пункт 8 Прикінцевих положень проєкту закону про бюджет на наступний рік.

«Встановити, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, провадиться з 1 березня 2024 року разом із здійсненням щорічної індексації пенсій…», — цитує Коробкін витяг з документа.

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Тобто жодного перерахунку пенсій з 1 січня 2024 року не передбачалося, попри зростання прожиткового мінімуму, зазначає він й додає, що очевидно, пенсіонерам треба чекати до 1 березня.

Разом з тим, невеликий перерахунок з 1 січня може торкнутися лише тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати, що також має зрости (частково це особи у віці 65+ з повним стажем та деякі чорнобильці).

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Зазначимо, що станом на 26 листопада президент ще не підписав закон про держбюджет на 2024 рік й офіційно закон поки не оприлюднено.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році зросте розмір багатьох соціальних виплат для українців, в тому числі державна допомога на дітей.

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