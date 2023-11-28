Краще не займайтесь дурницями: чому не можна піднімати «двірники» на автомобілі під час снігопаду

Під час сильних снігопадів проблема очищення лобового скла постає перед багатьма водіями.

Деякі автовласники думають, що можуть полегшити собі життя й піднімають повідці «двірників», надовго залишаючи машину на стоянці. Так вони начебто роблять все, щоб двірники служили довго й не примерзали до лобового скла.

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Підняти повідці склоочисника, щоб «двірники» бовталися над склом дуже популярний метод, пише

mmr.net.ua.

Експерти вважають, що піднімати «двірники» заради порятунку резинок настільки ж виправдано, як ідея ходити під дощем по калюжах босоніж з тим, щоб черевики не промокли.

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По-справжньому дбайливий автовласник повинен знати, що «двірники» до скла притискаються спеціальними пружинками. Вони заховані в основі кожного повідця.

Коли ми задираємо їх догори й залишаємо надовго в такому положенні, ці пружини розтягуються практично до максимально можливих значень. Відомо, що чим довше в подібному положенні вони перебувають, то більше і швидше зменшується їх пружність.

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З ослаблою пружиною повідця навіть найдорожчі гумки будуть розмазувати бруд, залишаючи неочищені зони або взагалі не справляючись зі своїм завданням. Таким чином, манера піднімати «двірники», звичайно, рятує від їх примерзання до скла, але одночасно створює куди більш серйозну проблему — виводить з ладу сам механізм.

Варто також звернути увагу на лайфхак ісландських водіїв, які знають, як навіть у сильний мороз уникнути зледеніння лобового скла автомобіля.

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