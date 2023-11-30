Ставили під сумнів існування України як суверенної держави та ображали юдеїв: в СБУ пояснили обшуки в Почаївській лаврі

Слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

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За даними СБУ, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від росії.

За даними спецслужби, експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

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«У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.



Також СБУ викрила факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя).

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