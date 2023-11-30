Пана-кота: приготуйте на зимові свята
Досвідчені кулінари радять спробувати приготувати деякі страви, які плануєте подавати у святкові дні, зараз. Адже як відомо, з першого разу не завжди все виходить ідеально. Крім того, ви зможете ласощі вдосконалити, якщо приготуєте їх не раз. Адже рецепт рецептом, а досвід — це зовсім інше.
Простим рецептом ласощів пана-кота поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Ці ласощі сподобаються всім гостям, — каже Ардія Діаманті. — Вони красиві та смачні. Подайте їх у красивому посуді та заздалегідь продумайте декор.
Пана-кота
- - 600 г вершків
- - 100 г молока
- - 100 г цукрової пудри
- - 10 г желатину
- Ваніль (за смаком)
Желатин замочити в молоці й дати постояти, поки розчиниться. Влити в каструлю 400 г вершків, додати ваніль і довести до кипіння. З'єднати желатин із вершками та перемішати. Вершки, що залишилися, злегка збити з цукровою пудрою. З'єднати обидві частини вершків. Розлити вершкове желе в склянки і помістити в холодильник хоча б на кілька годин.
Прикрасити ягодами за смаком.
І смачного!
Нагадаємо ще один легкий рецепт знаменитого десерту від Володимира Ярославського.
Фото з альбому Ольги Сметанської84