Пана-кота: приготуйте на зимові свята

Досвідчені кулінари радять спробувати приготувати деякі страви, які плануєте подавати у святкові дні, зараз. Адже як відомо, з першого разу не завжди все виходить ідеально. Крім того, ви зможете ласощі вдосконалити, якщо приготуєте їх не раз. Адже рецепт рецептом, а досвід — це зовсім інше.

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Простим рецептом ласощів пана-кота поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Ці ласощі сподобаються всім гостям, — каже Ардія Діаманті. — Вони красиві та смачні. Подайте їх у красивому посуді та заздалегідь продумайте декор.

Пана-кота - 600 г вершків

- 100 г молока

- 100 г цукрової пудри

- 10 г желатину

Ваніль (за смаком)

Желатин замочити в молоці й дати постояти, поки розчиниться. Влити в каструлю 400 г вершків, додати ваніль і довести до кипіння. З'єднати желатин із вершками та перемішати. Вершки, що залишилися, злегка збити з цукровою пудрою. З'єднати обидві частини вершків. Розлити вершкове желе в склянки і помістити в холодильник хоча б на кілька годин.

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Прикрасити ягодами за смаком.

І смачного!

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Нагадаємо ще один легкий рецепт знаменитого десерту від Володимира Ярославського.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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