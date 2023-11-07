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Найпростіший рецепт крему для будь-яких тістечок: смачно так, що не відірватися

22:31 10 листопада 2023
тістечко з кремом

Смачний крем — це те, за що ми насамперед любимо тістечка та торти. І знайти свій рецепт не так просто. Адже про смаки не сперечаються. Один із найлегших у приготуванні — крем зі згущеного молока та вершкового масла. Готується він дуже швидко, а смак має чудовий. Спробуйте приготувати цей крем — і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Важливо використовувати натуральне згущене молоко та вершкове масло.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Такий крем дуже смачний, а приготувати його дуже просто, — каже Ардія Діаманті. — Цей крем стане чудовою начинкою не тільки для тістечок, а й для тортів.

Крем зі згущеного молока та вершкового масла

  • Банка згущеного молока
  • 150 г м'якого вершкового масла

Збити масло і згущене молоко міксером до щільного крему. За бажання можна додати ванілін за смаком.

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Начиніть тістечка і насолоджуйтеся ними з кавою або улюбленим чаєм. Також цей крем підійде для багатьох тортів.

До речі, нещодавно кулінар Елла Іванова розповіла про те, як приготувати згущене молоко в домашніх умовах.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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