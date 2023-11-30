Скандал вичерпано: WELLBOY та Papa Music продовжують співпрацю

Конфлікт між співаком Антоном Вельбоєм, який змінив псевдонім WELLBOY на Антон Velboi та вирушив у сольне плавання, та продюсерським центром Papa Music вичерпано. Скандал завершився мировою. Про це сторони повідомили на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

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«Раді повідомити, що лейбл PAPA Music та @a.wellboy дійшли згоди та вирішили всі питання. Дві сторони прийняли рішення про подальшу співпрацю. Проєкт WELLBOY в лиці Антона Вельбоя продовжить своє існування та подарує ще не один хіт своїм прихильникам», — йдеться у повідомленні.

Також продюсерський центр звертає увагу, що усі попередньо домовлені виступи Антона погоджувати з ними.

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Нагадаємо, конфлікт між артистом та музичним лейблом тривав з квітня цього року після того, як Антон вирішив піти з компанії, дорікнувши, що вони співпрацюють зі зрадником Юрієм Бардашем. У відповідь Papa Music надали документи від Служби Безпеки України про відсутність звʼязків з країною агресором.

У компанії заявили, що на співака негативно впливає Марта Останкова, яку назвали шахрайкою і випустили нову пісню Wellboy та використали діпфейк артиста у відео.

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Фото: instagram.com/a.wellboy

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