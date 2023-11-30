«Я ще хочу жити»: Шеннен Догерті зізналась, що рак поширився на її кістки

Актриса серіалів «Беверлі-Хіллз, 90210» та «Зачаровані», яка наступного тижня запустить подкаст, де розповість про своє здоров'я, а також про свою голлівудську кар'єру, каже, що для неї, як і для багатьох хворих людей, робота є життєво важливою. Але рак не дає ні перепочинку, ні добрих новин. Актриса оголосила, що її хвороба прогресує і вже досягла її кісток. Нагадаємо, що Шеннен Догерті розлучилася з чоловіком після 11 років шлюбу.

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«Я ще не закінчила жити», — сказала вона в інтерв'ю журналу People, яке було опубліковане 29 листопада.

У розмові 52-річна Шеннен Догерті пояснила, що рак молочної залози, на який вона хворіє з лютого 2020 року (хоча вона перехворіла раніше, у 2015 році, і через два роки отримала ремісію), вже на четвертій стадії, і що він поширився на кістки. Ще в червні, менше ніж п'ять місяців тому, вона пояснила, що рак досягнув її мозку, де дав метастази.

«Коли ви запитуєте себе: „Чому я? Чому я захворіла на рак?“, а потім „Чому мій рак повернувся? Чому у мене 4 стадія?“ — це змушує вас шукати більшу мету в житті, — розповіла вона. — Для мене це божевілля, ми досі не маємо ліків».

Акторка все ще проходить лікування.

«Я не закінчила жити. Я не закінчила любити. Я не закінчила творити. Я не перестаю сподіватися змінити світ на краще», — каже вона в якийсь момент з напівпосмішкою.

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Насправді, додала Шеннен, що одна з її головних проблем полягає в тому, щоб люди побачили, що, хоча вона хвора, вона здатна працювати.

«Люди думають, що це означає, що ти не можеш ходити, не можеш їсти, не можеш працювати. Ми — люди, які хочуть працювати, насолоджуватися життям і рухатися вперед. Ми вдячні за кожну секунду, кожну годину, кожен день, що ми можемо бути тут».

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Актриса була одружена з фотографом Куртом Ісварієнком протягом 11 років, але в квітні минулого року вони розійшлись. Її менеджер натякнув, що причиною розриву стала зрада чоловіка.

«Мій найкращий спогад ще попереду. Я молюся. Я прокидаюся і лягаю спати, дякуючи Богові, молюся за речі, які мають для мене значення, не просячи занадто багато. Це з'єднує мене з вищою силою і духовністю. Моя віра — це моя мантра», — додає Шеннен і вірить у одужання.

Раніше повідомлялося, що у Лайми Вайкуле стався рецидив важкої хвороби.

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