Краще не заправлятися: названо мережі АЗС, дизпаливо з яких не витримує морозів

Україна стикається з різним рівнем якості дизельного пального. Навіть з намаганнями багатьох нафтових компаній забезпечити високу якість, існують проблеми через деякі фактори, такі як неконтрольовані постачання з певних джерел або підробки в деяких заправних станціях.

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Про це пише UaMotors.

Видання посилається на дослідження Інституту споживчих експертиз, співробітники якого дослідили якість дизельного пального і склали список мереж з продажу дизельного пального. В ньому чимало аутсайдерів: зразки 11 мереж в тому чи іншому параметрі не витримали нормативів профільного ДСТУ. Ба більше, в розрізі морозостійкості 8 зразків не пройшли випробування холодом.

Загалом норма становить не вище мінус 20 °C. В декого ці відхилення незначні, наприклад:

SHELL;

Neftek;

U.GO.

У цих заправках дизель можете витримати лише мінус 18−19 °С, але не більше. А от дизельне пальне в мережі АВІАС перестане прокачуватися через фільтри вже при мінус 11 °C, BILL OIL — мінус 9 °C, а пальне AMIC взагалі застигне при мінус 7 °C.

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Температура спалаху не відповідала нормативу у зразків мереж:

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AMIC;

БРСМ-нафта;

BILL OIL;

ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ;

ПАТРІОТ.

Це свідчить про не заводське походження пального. Саме воно може підвищити ризики його пожежонебезпечності. Як відомо, чим нижче температура спалаху, тим більша ймовірність його займання при ДТП чи інших надзвичайних обставинах.

Також видання нагадує, як можна зменшити витрати на паливо:

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слідкувайте за тиском у шинах — правильний тиск скорочує витрату палива;

не розганяйтеся і не сповільнювате рух дуже різко — це збільшує витрату палива;

використовуйте круїз-контроль на дорогах, де це можливо.

заїжджайте у повороти, не гальмуючи тощо.

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