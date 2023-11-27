Серйозне попередження для НАТО: російський монстр повернеться сильнішим

«Я сприймаю звіт як тривожний заклик до нас не дозволити росії виграти цю війну, не дати їй зрозуміти, що конфлікт заморожений, не допустити ситуації, коли санкції будуть скасовані. Коротше кажучи, давайте не допустимо ситуації, в якій агресивний режим в росії виживе». Так прокоментував доктор Вітольд Сокала з Університету Яна Кохановського та Фундації Po.Int в ефірі Радіо RMF24 доповідь експертів Німецької ради з міжнародних відносин.

РЕКЛАМА

Німецькі аналітики зазначають, що НАТО має від шести до десяти років, щоб створити армію, яка ефективно перешкоджатиме кремлівській владі реалізовувати свої плани удару по Європі. У доповіді передбачається, що після заморожування війни в Україні росії знадобиться лише шість-десять років, щоб відновити свої збройні сили. На думку Вітольда Сокала, така перспектива виглядає реалістичною, якщо війна в Україні завершиться ситуацією, в якій москва вийде з політичної та економічної ізоляції і таким чином отримає засоби, щоб взяти реванш за поразку. Тоді дійсно перспектива шести-десяти років, згадана в німецькому звіті, здається реалістичною.

«Швидше, не з точки зору побудови дуже технологічно просунутих сучасних збройних сил, а з точки зору створення великої бронетанкової механізованої армії, яка своєю масою і кількістю гарматного м'яса буде здатна прорвати оборону НАТО», — коментує експерт

За словами Сокола, автори доповіді хочуть, щоб Захід зрозумів, що заморожування українсько-російського конфлікту є на перший погляд зручним і гуманним, оскільки дозволяє повернутися до бізнесу і прибутків, але в довгостроковій перспективі є фатальним рішенням.

РЕКЛАМА

«Воно створює величезні проблеми, пов'язані з тим, що агресивний російський монстр, непереможений і непокараний за свої злочини, повернеться ще сильнішим», — вважає Вітольд Сокала.

Залишення України напризволяще, на думку експерта, стало б ознакою того, що Захід відмовляється від своїх союзників у важкі часи.

РЕКЛАМА

Керівник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк попереджає, що Європа не готова до війни з росією.

РЕКЛАМА

205

Читайте нас у Facebook та Instagram