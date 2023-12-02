Допомагає худнути зіркам: який салат їла Дженніфер Еністон під час зйомок «Друзів»

Голівудська красуня Дженніфер Еністон цілих 10 років свого життя присвятила зйомкам культового серіалу «Друзі», який деякою мірою став її візитівкою. Щоб тримати себе у формі весь цей напружений час, акторка вживала на обід особливий салат.

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Згодом Дженніфер зізналася, що він так і не зміг їй набриднути — готує вона його й дотепер, пише Шуба.

У складі улюбленого перекусу зірки — булгур, свіжі огірки, петрушка, м’ята, червона цибуля. Ситності ж їй надають нут, трохи фети, та несолоні фісташки.

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Поради з приготування



Булгур. Добре промийте його до прозорості води. Потім залийте окропом і залиште на 10−15 хвилин. Крупа збільшиться вдвічі. І тепер можна додати трохи вершкового масла або оливкової олії.

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Нут можна відварити або купити консервований. Останній бажано промити.

Зелень. Щоб отримати максимально насичений смак, постарайтеся знайти свіжу, соковиту м’яту та петрушку.

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Фета. Вона доволі солона. Враховуйте це, коли захочеться посолити салат наприкінці.

Червона цибуля буває гіркуватою. Залийте її окропом на декілька хвилин — зайва гіркота піде.

Сік лимона. Декілька його крапель дозволять іншим інгредієнтам максимально розкритися та набути певної пікантності.

Заправка. Це здоровий салат, тому підійде лише ваша улюблена олія.

Точні пропорції продуктів Еністон не вказувала, натякаючи, що їх можна визначити на власний розсуд, орієнтуючись на свої смакові уподобання.

А українська господиня Людмила Борщ впевнена, що прийти до норми всім членам сім'ї та гостям за святковим столом може вживання в розумних пропорціях її фірмової закуски з оселедця.

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