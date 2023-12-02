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Розкішна: Дженніфер Лопес поєднала блейзер з чобітками до колін на шпильках

22:00 5 грудня 2023
Дженніфер Лопес

Мода на образи «без штанів» захопила серця багатьох голлівудських зірок, від Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер до Сідні Суїні. Останньою зіркою, яка приєдналася до тренду, стала не хто інша, як Дженніфер Лопес, яка відома тим, що вдягає запаморочливі ансамблі та відверті сукні.

Акторка та співачка була помічена, коли прибула до готелю Four Seasons у Беверлі-Гіллз у чорному блейзері на ґудзиках з блискучим принтом «гусяча лапка», одягненому на водолазку в тон до вбрання. Чорні чоботи до колін на шпильках і сумка Birkin в тон доповнили вбрання, а аксесуарами стали діамантові сережки і чорні сонцезахисні окуляри. Карамельне волосся Лопес було ідеально завите і розділене посередині, а її макіяж був дуже простим, вона обрала бронзовий колір обличчя і блискучі губи.

Цей повністю чорний вишуканий і модний образ (тобто, три в одному: піджак, відсутність штанів, черевики на підборах) ще раз доводить, що Джей Ло з віком стає все кращою і кращою. Співачка та акторка, якій виповнилося 54 роки, нещодавно поспілкувалася з Elle для випуску «Жінки в Голлівуді 2023», і вона цілком погоджується з тим, що старіє, як хороше вино.

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«Коли ви стаєте старшими і маєте більше досвіду, ви стаєте багатшою людиною і можете запропонувати більше», — сказала вона виданню.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес пояснила, в чому різниця між її минулими романами та шлюбом з Аффлеком.

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