Танці на столі та фото в мікробікіні: Дженніфер Лопес хвацько відсвяткувала своє 54-річчя

Дженніфер Лопес, яка зворушливо привітала Бена Аффлека з річницею весілля, вирішила поділитися з багатомільйонною армією своїх шанувальників подробицями вечірки, яку було влаштовано 24 липня з нагоди її 54-річчя. Зробила це поп-діва з більш ніж тижневим запізненням, проте фани на неї за це не образилися. Виявилося, що Лопес була зайнята створенням і наповненням власного сайту onthejlo.com.

Судячи з усього, відтепер усі свіжі новини про Дженніфер публікуватимуться спочатку там.

Святкування дня народження було організовано в новому особняку вартістю 60 млн доларів, який Лопес та її чоловік Бен Аффлек нещодавно придбали в Беверлі-Гіллз. Можна сказати, що подружжя трохи заощадило — об'єднало новосілля з вечіркою з нагоди 54-річчя Дженніфер.

Гостей було багато, проте винуватиця торжества не стала називати їхні імена. Вона лише повідомила, що запросила родичів і найближчих друзів.

Дженніфер вийшла до них у сріблястій сукні від Gucci (весняно-літня колекція 2023 року) з відкритою спиною і бретельками. На ногах у неї були гостроносі туфлі з бантиками на високих підборах. Вона доповнила образ сережками-краплями і кількома срібними браслетами.

Коли застілля досягло розпалу, Лопес влаштувала танці на столі під хіт About Damn Time у виконанні Lizzo. Гості були в захваті й активно підбадьорювали її.

«День народження… весь місяць!!! Коли Лола приходить грати, це завжди хороший день», — написала Лопес.

Бен Аффлек з посмішкою дивився на сексуальний танець дружини.

Потім усі перемістилися до великого басейну. Дженніфер переодяглася в купальник — мікробікіні від Valentino за 980 доларів. Безумовно, це був найкращий спосіб продемонструвати всім свою приголомшливу фігуру.

«Всі діти були там, це був чудовий сонячний день, що ідеально підходить для вечірки біля басейну!» — написала Лопес.

Звіт про святкування Дженніфер завершила фотографіями і відео кількох чудових квіткових композицій, які отримала в подарунок.

Нарешті, вона показала і те, що підніс їй люблячий чоловік. Аффлек подарував дружині комплект спідньої білизни — аквамариновий бюстгальтер і трусики від Intimissimi. На кількох знімках спідня білизна із золотими деталями підкреслювала прес і підтягнуті ноги Дженніфер Лопес.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як знаменитості святкували в Гемптоні День незалежності США.

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