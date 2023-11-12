Скребок не знадобиться: водіям порадили, як швидко розморозити лобове скло автомобіля взимку
В мережі можна знайти чимало лайфхаків для водіїв, які взимку стикаються із безліччю проблем на дорозі.
Однією з найгостріших є утворення льоду на лобовому склі автомобіля що може серйозно погіршити видимість і, відповідно, створити небезпечні умови для водія.
Однак не поспішайте хапатися за знайомий скребок — є кращий вихід, що його наводить ресурс Твоя машина.
Приготуйте:
- дистильовану воду;
- спирт (ізопропіловий або рубіновий);
- пульверизатор;
- серветку або ганчірку.
Дистильовану воду та спирт слід змішати у пропорції 1:3. Такий розчин забезпечує достатню концентрацію спирту для швидкого розчинення льоду, але при цьому безпечний для використання на склі та кузові автомобіля.
Залийте приготовлений розчин у пульверизатор і рівномірно розпорошіть його на лобове скло автомобіля, а також на інші замерзлі поверхні, якщо необхідно. Зачекайте кілька хвилин, щоб розчин спрацював і лід почав танути. У цей час ви можете завести автомобіль та увімкнути обігрівач для прискорення процесу. Однак не спрямовуйте гарячий потік повітря на скло різко, оскільки воно може тріснути.
Натомість візьміть серветку або ганчірку і почніть акуратно видаляти лід з лобового скла. Після повного видалення промийте скло теплою чистою водою, щоб прибрати залишки розчину і забезпечити хорошу видимість.
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