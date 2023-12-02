Поразка Максимова від колишньої команди та «африканська» перемога хлопців Вернидуба: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 2 грудня, у Ковалівці, Кривому Розі та Дніпрі відбулися ще три зустрічі 16-го туру української футбольної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 16-й тур

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2 грудня (субота)

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Леднєв, 4 — Челядін, 31, Феліпе, 42). Юніорські склади — 4:0.

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У грі проти колишнього клубу свого головного тренера Юрія Максимова лідер чемпіонату не став відкладати справу в довгу скриньку, і вже на 4-й хвилині Леднєв вразив ворота полтавців. Але ще в першому таймі Челядін зрівняв рахунок у поєдинку, а Феліпе взагалі вивів «Ворсклу» вперед.

Весь другий тайм «Дніпро-1» намагався виправити ситуацію (господарі за матч завдали по воротах суперника 20 ударів!), але марно. Як підсумок, сенсаційна поразка та втрата лідерства.

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«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Олександрія» — 2:1 (По, 78, Бізімана, 84 — Шулянський, 30). Юніорські склади — 1:2.

Команда Руслана Ротаня понад годину ігрового часу вела в рахунку в Кривому Розі, але не вивезти забрати додому навіть нічию. Усі з ніг на голову наприкінці зустрічі перевернули африканські легіонери «Кривбаса» івуарієць По та руандієць Бізімана, точні удари яких дозволили команді Юрія Вернидуба здобути три очки та обійти у таблиці не лише «Полісся», а й лідера «Дніпро-1».

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«Колос» (Ковалівка) — «Оболонь» (Київ) — 0:0. Юніорські склади — 3:0.

Як і в першому колі, підопічні Ярослава Вишняка та Валерія Іващенка у поєдинку, що розпочався через повітряну тривогу з двогодинним запізненням, не змогли вразити ворота один одного. При цьому «Колос» повторив клубний рекорд, збільшивши свою безпрограшну серію до 9 матчів (2 перемоги та 7 нічиїх). «Оболонь» не може виграти вже п'ять зустрічей поспіль.

1 грудня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. «Чорноморець» — 19 (14);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших матчах 16-го туру прем'єр-ліги зіграють: «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — ЛНЗ, «Шахтар» — «Металіст 1925» (3 грудня), «Зоря» — «Рух» (4 грудня) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» в Лізі конференцій програла з розгромним рахунком «Генту».

Фото СК «Дніпро-1»

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