Де дивитись онлайн «Минай» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 16-го туру УПЛ

У п'ятницю, 1 грудня, поєдинком у Рівному між «Поліссям» і «Вересом», який здобув над «Металістом 1925» довгоочікувану перемогу (4:3), стартує передостанній у році, що минає, 16-й, тур української прем'єр-ліги.

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Ще три зустрічі туру відбудуться у суботу, 2 грудня. У Ковалівці зійдуться «Колос» та «Оболонь», «Кривбас» у Кривому Розі прийме «Олександрію», а лідер чемпіонату «Дніпро-1» зіграє вдома проти колишньої команди свого головного тренера Юрія Максимова «Ворскли».

У неділю, 3 грудня, заплановані матчі у Минаї, Одесі та Львові. У гості до аутсайдера ліги «Миная», який поки що не здобув в УПЛ жодної перемоги, навідається «Динамо», яке раніше здолало закарпатців у всіх семи зустрічах прем'єр-ліги із загальним рахунком 18:1.

Практично не сумніваються в успіху столичного гранда букмекери й цього разу. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Желько Любеновича приймає з коефіцієнтом 7,60, на нічию — 5,50, на виграш команди Олександра Шовковського — 1,40.

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Ще у двох зустрічах ігрового дня Чорноморець" зіграє з новачком УПЛ черкаським ЛНЗ, а «Шахтар» після перемоги в Лізі чемпіонів над «Антверпеном» (1:0) на «Арені Львів» перевірить на міцність «Металіст 1925».

І нарешті, у понеділок, 4 грудня, тур фінішує матчем між «Зорею», яка з розгромним рахунком програла в єврокубках «Генту» (1:4) і «Рухом».

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Чемпіонат України. 16-й тур

1 грудня (п'ятниця)

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«Полісся» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

2 грудня (субота)

«Колос» — «Оболонь» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Кривбас» — «Олександрія» 15:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»

«Дніпро-1» — «Ворскла» 17:00 «2+2»

3 грудня (неділя)

«Минай» — «Динамо» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

«Чорноморець» — ЛНЗ 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Шахтар» — «Металіст 1925» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

4 грудня (понеділок)

«Зоря» — «Рух» 13:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 33 очки (15 матчів);

2. «Кривбас» — 30 (15);

3. «Полісся» — 30 (15);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Колос» — 20 (14);

8. «Ворскла» — 19 (15);

9. «Чорноморець» — 19 (14);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Верес» — 11 (14);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» впевнено обіграло в чемпіонаті України «Рух».

Фото ФК «Динамо»

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