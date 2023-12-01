Де дивитись онлайн «Минай» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 16-го туру УПЛ
У п'ятницю, 1 грудня, поєдинком у Рівному між «Поліссям» і «Вересом», який здобув над «Металістом 1925» довгоочікувану перемогу (4:3), стартує передостанній у році, що минає, 16-й, тур української прем'єр-ліги.
Ще три зустрічі туру відбудуться у суботу, 2 грудня. У Ковалівці зійдуться «Колос» та «Оболонь», «Кривбас» у Кривому Розі прийме «Олександрію», а лідер чемпіонату «Дніпро-1» зіграє вдома проти колишньої команди свого головного тренера Юрія Максимова «Ворскли».
У неділю, 3 грудня, заплановані матчі у Минаї, Одесі та Львові. У гості до аутсайдера ліги «Миная», який поки що не здобув в УПЛ жодної перемоги, навідається «Динамо», яке раніше здолало закарпатців у всіх семи зустрічах прем'єр-ліги із загальним рахунком 18:1.
Практично не сумніваються в успіху столичного гранда букмекери й цього разу. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Желько Любеновича приймає з коефіцієнтом 7,60, на нічию — 5,50, на виграш команди Олександра Шовковського — 1,40.
Ще у двох зустрічах ігрового дня Чорноморець" зіграє з новачком УПЛ черкаським ЛНЗ, а «Шахтар» після перемоги в Лізі чемпіонів над «Антверпеном» (1:0) на «Арені Львів» перевірить на міцність «Металіст 1925».
І нарешті, у понеділок, 4 грудня, тур фінішує матчем між «Зорею», яка з розгромним рахунком програла в єврокубках «Генту» (1:4) і «Рухом».
Чемпіонат України. 16-й тур
1 грудня (п'ятниця)
«Полісся» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
2 грудня (субота)
«Колос» — «Оболонь» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Кривбас» — «Олександрія» 15:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»
«Дніпро-1» — «Ворскла» 17:00 «2+2»
3 грудня (неділя)
«Минай» — «Динамо» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»
«Чорноморець» — ЛНЗ 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Шахтар» — «Металіст 1925» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
4 грудня (понеділок)
«Зоря» — «Рух» 13:00 УНІАН
Становище команд:
1. «Дніпро-1» — 33 очки (15 матчів);
2. «Кривбас» — 30 (15);
3. «Полісся» — 30 (15);
4. «Шахтар» — 25 (13);
5. «Рух» — 24 (15);
6. «Динамо» — 22 (12);
7. «Колос» — 20 (14);
8. «Ворскла» — 19 (15);
9. «Чорноморець» — 19 (14);
10. ЛНЗ — 17 (15);
11. «Металіст 1925» — 15 (14);
12. «Олександрія» — 13 (14);
13. «Оболонь» — 13 (14);
14. «Верес» — 11 (14);
15. «Зоря» — 10 (12);
16. «Минай» — 6 (15).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» впевнено обіграло в чемпіонаті України «Рух».
Фото ФК «Динамо»27