Команда Калитвинцева на 90+7-й хвилині втратила перемогу над «Вересом» і не змогла наздогнати лідера: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 1 грудня, поєдинком у Рівному між «Поліссям» і «Вересом» стартував передостанній у році, що минає, 16-й, тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 16-й тур

1 грудня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7). Юніорські склади — 2:0.

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Оскільки за домовленістю між клубами номінально домашній матч для «Вереса» був зіграний у першому колі в Житомирі (2:0 на користь новачка УПЛ), то звітний поєдинок суперники провели на домашній арені рівнян, які минулого туру здобули довгоочікувану перемогу над «Металістом 1925».(4:3).

Довгий час «Полісся», яке мало помітну перевагу, не могло пройти оборону «Вереса» — і штанга рятувала підопічних Сергія Лавриненка, і поперечина. Але все ж таки на 68-й хвилині Крушинський після подачі кутового класно пробив з льоту, і за допомогою рикошету м'яч опинився в сітці. Та все ж «Вересу» зусиллями Шестакова на 90+7-й хвилині вдалося врятуватися від поразки — 1:1.

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1:0 Крушинський (68-а хв.)

1:1 Шестаков (90+7-а хв.)

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Команда Калитвинцева продовжила свою безпрограшну серію в УПЛ до дев'яти поєдинків, але не змогла наздогнати у турнірній таблиці лідера «Дніпро-1». При цьому підопічні Юрія Максимова ще мають у запасі матч проти його колишнього клубу «Ворскли».

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 33 очки (15 матчів);

2. «Полісся» — 31 (16);

3. «Кривбас» — 30 (15);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Колос» — 20 (14);

8. «Ворскла» — 19 (15);

9. «Чорноморець» — 19 (14);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В інших матчах 16-го туру прем'єр-ліги зіграють: «Колос» — «Оболонь», «Кривбас» — «Олександрія», «Дніпро-1» — «Ворскла» (2 грудня); «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — ЛНЗ, «Шахтар» — «Металіст 1925» (3 грудня), «Зоря» — «Рух» (4 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі жеребкування фінального турніру Євро-2024.

Фото ФК «Полісся»

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