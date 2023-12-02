Портрет Пугачової повісили поряд з кремлем: любителі російського фюрера шоковані

Попри те, що Алла Пугачова вже понад рік як виїхали з росії, тамтешня публіка не полишає Примадонну у спокої. Нещодавно черговим приводом став портрет великої співачки.

РЕКЛАМА

В москві наприкінці жовтня урочисто відкрили після реконструкції театр естради, який знаходиться поряд з кремлем на Берсенівській набережній.

При цьому глядачі, які прийшли на прем'єру танцювального шоу «Історія у готелі», побачили в холі відремонтованої споруди портрет Алли Пугачової, пише видання NEWS.ru.

РЕКЛАМА

Багато хто з путінських лизоблюдів почав «тіпати ніжками» із завиваннями: як це так, Примадонна безжалісно критикує «спєцоперацію» та її керівництво, а ви чіпляєте її портрети.

У відповідь керівництво театру пояснило, що портрет виконавиці висів у театрі до реконструкції, що у цій установі Алла Пугачова виступала багато разів. Крім цього, в театрі проходили концерти її програми «Жінка, яка співає».

РЕКЛАМА

Також у театрі здивувалися громадській реакції на розміщення чорно-білої фотографії співачки в холі.

«Я не розумію взагалі, чому це викликало таке обговорення, суспільний резонанс. Ми вже місяць працюємо, у нас на стінах висять портрети всіх народних артистів СРСР. Серед них і Алла Борисівна, звісно. Навіщо її знімати?» — заявила прессекретарка театру Каріна Захарова.

РЕКЛАМА

Художній керівник театру Геннадій Хазанов «у недружній формі відмовився відповідати» на запитання щодо розміщення портрета артистки (іншими словами, відправив куди подалі).

А коли закляті путінофіли вирішили шукати правди в держдумі, то путіністка актриса Олена Драпеко повідомила, що заборонити вішати фотографії Пугачової в московському театрі естради ніхто не може.

Вона також звернула увагу, що до артистки з боку закону жодних претензій немає.

«Це не до мене питання. Якщо вона порушувала законодавство і позбавлена громадянства російської федерації, одна справа. А так це просто осуд. Ми можемо лише осудити співачку, але не можемо заборонити вішати її портрет», — пояснила Драпеко.

Так ненависники Алли Борисівни програли війну з її портретом.

Сама ж співачка з чоловіком Максимом Галкіним продовжує щасливе життя у Лімассолі.

Вона роздає автографи шанувальникам, які, на відміну від московських невігласів, вміють цінувати та поважати справжні таланти.





Але й в росії залишились люди, які не змінили своє ставлення до Примадонни. Навіть путініст Кіркоров періодично закриває рота тим, хто допускає недобрі висловлювання на адресу Пугачової та Галкіна.

372

Читайте нас у Facebook та Instagram