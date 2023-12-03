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Гроші

У Кабміні назвали категорії переселенців, виплату допомоги яким продовжено автоматично з 1 грудня

13:44 3 грудня 2023
Гривні

В Кабміні підтвердили, що з 1 грудня 2023 року автоматично продовжать виплати певним категоріям ВПО на другий 6-місячний період.

Як зазначають в Мінреінтеграції, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Читайте також: Виплати, довідки, працевлаштування — по-новому: Камбін вніс важливі зміни до правил надання допомоги переселенцям

Автоматично виплати продовжать, якщо:

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  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  • у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
  • а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;
  • у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

«Отже, зазначені категорії ВПО, яким (починаючи з 1 серпня 2023 року) виплати були призначені вперше, матимуть змогу отримувати допомогу протягом ще одного 6-місячного періоду», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що наступного року певні категорії ВПО можуть позбавити виплат. Йдеться про людей, чиї доходи дозволяють прожити без держдопомоги.

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Фото Pixabay

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