Міністр оборони Великої Британії спростував новину, що Королівський флот захищатиме зерновози в Чорному морі

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс спростував повідомлення про те, що Королівський військово-морський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна, що перевозять українське зерно та інші продукти харчування в Чорному морі.

Після інтерв'ю з міністром, газета Sunday Telegraph повідомила, що «Королівський військово-морський флот Великої Британії може зіграти певну роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі».

Деякі веб-сайти підхопили цю інформацію як зобов'язання, яке міністр дав президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Києва минулого тижня, але Шаппс заявив, що це не так, повідомляє Guardian.

«Я не думаю, що у мене була така розмова з президентом Зеленським», — сказав Шаппс на додатковій зустрічі на конференції Консервативної партії, організованій аналітичним центром Королівський інститут об'єднаних служб.

Він додав, що не очікує, що Королівський військово-морський флот братиме участь у патрулюванні Чорного моря, хоча, за його словами, Велика Британія та інші країни можуть відігравати консультативну роль, щоб допомогти Україні відкрити експорт продовольства.

Міністр також відмовився повідомити, чи передбачить Великобританія у своєму наступному бюджеті 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги, яку вона надала Україні цього року. Він додав, що зараз «не час випереджати бюджетні процеси».



Проте підкреслив, що Британія залишається відданою довгостроковій підтримці Києва, оскільки війна вступає у свою другу зиму.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку аналітика з питань безпеки і оборони професор Майкла Кларка, західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами.

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