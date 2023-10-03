Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який закликав українську владу переоцінити масштаби української мобілізації, заявив про початок битви за тимчасово окупований Крим, і що Захід має допомогти Україні завершити цю війну. Про це він написав у колонці для The Telegraph.

«Контрнаступ України є успішним. Повільно, але впевнено українські збройні сили проривають російські лінії. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна набирає обертів і просувається вперед. Чоловіки і жінки української армії вкотре доводять нам в НАТО, наскільки ми їх недооцінювали. З літа Україна знову вчиться на практиці. Її війська адаптують тактику, засвоюють уроки і максимально ефективно використовують обладнання, яке ми всі їм подарували. Вони беруть британське спорядження і досягають успіхів, які перевершують усі очікування. Коли надія поєднується з належним обладнанням, Україну не зупинити. Наш обов'язок — підтримувати цю надію і підкріплювати її фінансуванням і обладнанням доти, доки робота не буде виконана. Ми є свідками початку битви за Крим. Ми повинні надати Україні підтримку, якої вона потребує, щоб довести цю війну до кінця. Як міністр оборони, я дуже часто стикався з причинами не робити цього — переважно від людей, які не знають різниці між одним кінцем гвинтівки та іншим. На подолання інституційної інерції витрачався час».

За словами Воллеса, перед тим як піти у відставку, він попросив прем'єр-міністра виділити Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на додачу до 4,6 мільярда фунтів, які вже витратили.

«Великобританія більше не є найбільшим європейським донором — тепер це Німеччина. Цю війну можна виграти. володимир путін зазнає поразки. Так само, як людські емоції ведуть Україну до успіху, вони є неминучим недоліком путіна і його злочинного режиму. Романтика, егоїзм і помста спонукали путіна вдертися в Україну, і це стане його погибеллю. Його армія втратила понад 2 500 танків, 6 500 бронемашин і майже 300 000 убитими і пораненими. Жоден командир, який привів основні російські підрозділи в Україну, не залишився на місці. путін відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати — час і розкол міжнародної спільноти. Британія може зробити щось і з тим, і з іншим. Ми повинні допомогти Україні зберегти свій імпульс. А найкращий спосіб згуртувати міжнародну спільноту — це демонстрація успіху. Світ спостерігає за тим, чи має Захід рішучість відстоювати наші цінності та систему, засновану на правилах. Те, що ми робимо зараз для України, визначить напрямок всієї нашої безпеки на довгі роки».

Нагадаємо, що Байден закликав негайно ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Києву.

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